البرازيل تسجل 17341 إصابة و293 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأحد أنها سجلت 17341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و293 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل أكثر من 7.7 مليون إصابة و196018 وفاة منذ ظهور الوباء قبل عشرة أشهر.

ووافقت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل على استيراد مليوني جرعة من لقاح كورونا الذي طورته "أسترازينيكا" و"أوكسفورد" رغم أن اللقاح لم تتم الموافقة عليه بعد للاستخدام في البلاد.

وقالت الهيئة إنها وافقت على طلب الاستيراد من مركز الطب الحيوي "فيوكروز" التابع للحكومة الفيدرالية يوم الخميس.

وأضافت أن استيراد الجرعات قبل الموافقة سيمكن من بدء التطعيم بمجرد موافقة هيئة الرقابة الصحية على استخدامه.

المصدر: وكالات