إسرائيل تسلم الجيش الأمريكي منظومة ثانية من "القبة الحديدية"

أعلنت إسرائيل عن تسليم منظومة ثانية من "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي، في إطار اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة وقع في أغسطس 2019.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس: "تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يثبت مجددا العلاقة القوية بين وزارة الأمن الإسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية".

وأكد فعالية المنظومة أمام التهديدات المختلفة، والقدرات التكنولوجية للصناعات الجوية الاسرائيلية.

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المصدر: "I24"