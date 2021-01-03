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إسرائيل تسلم الجيش الأمريكي منظومة ثانية من "القبة الحديدية"

أخبار العالم

إسرائيل تسلم الجيش الأمريكي منظومة ثانية من
Reuters
منظومة القبة الحديدة الإسرائيلية
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أعلنت إسرائيل عن تسليم منظومة ثانية من "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي، في إطار اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة وقع في أغسطس 2019.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس: "تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يثبت مجددا العلاقة القوية بين وزارة الأمن الإسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية". 

وأكد فعالية المنظومة أمام التهديدات المختلفة، والقدرات التكنولوجية للصناعات الجوية الاسرائيلية.

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المصدر: "I24"

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