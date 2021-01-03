إسرائيل تسلم الجيش الأمريكي منظومة ثانية من "القبة الحديدية"
Reuters
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أعلنت إسرائيل عن تسليم منظومة ثانية من "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي، في إطار اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة وقع في أغسطس 2019.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس: "تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يثبت مجددا العلاقة القوية بين وزارة الأمن الإسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية".
وأكد فعالية المنظومة أمام التهديدات المختلفة، والقدرات التكنولوجية للصناعات الجوية الاسرائيلية.
المصدر: "I24"