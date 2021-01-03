بومبيو يفاخر بالعقوبات الأمريكية على روسيا في ولاية ترامب

أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت خلال ولايتها عقوبات على أكثر من 365 فردا وكيانا رسميا في أنحاء روسيا.

وكتب على "تويتر": "فرضت الإدارة عقوبات على أكثر من 365 كيانا روسيا ردا على الأعمال الروسية العدوانية المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأوروبا".

وأضاف: "تنتهج إدارة ترامب سياسة أكثر صرامة تجاه روسيا من أي إدارة أمريكية سابقة".

وتابع: "لا توجد إدارة أخرى كانت متشددة مع روسيا أكثر منّا. انتهى الكلام... انظروا إلى الحقائق".

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

ونشر في تغريدة أخرى: "أدرج فريقنا لمكافحة الإرهاب "الحركة الإمبراطورية الروسية"، وثلاثة من قادتها على قائمة الإرهاب. وهذه المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة المتطرفين البيض الأجانب إرهابيين".

Huge step forward: I issued the Crimea Declaration, which reversed the ban on lethal military assistance to Ukraine. Obama wouldn't send freedom fighters weapons. We did. pic.twitter.com/QaoH2Dhdso — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021



وأعاد نشر تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "أطلق العنان لصناعة النفط والغاز الأمريكية، مما أضعف قدرة بوتين على استخدام الطاقة كسلاح، وعاد بالفائدة على منتجي الطاقة الأمريكيين مثل منتجي كانساس".

President @realDonaldTrump unleashed America’s oil and gas industry, through exports and fracking, undercutting Putin’s ability to wield energy as a weapon. . . And benefiting U.S. energy producers, like the ones in Kansas! #RealEnergyIndependencepic.twitter.com/ApEgS8kQti — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021



وقال: "ردت الإدارة الأمريكية بشدة على العدوان الروسي بدعم الأصدقاء".

The @realDonaldTrump Administration pushed back hard on Russian aggression by supporting friends, not coddling Moscow. No silly "reset" buttons. #Realismpic.twitter.com/08Qg2eEb7e — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021



وتحدث عن الطاقة الروسية: "لا يوجد شيء يؤثر كالضغط الأمريكي على بوتين. وقف الضغط؟ هدية ضخمة لرئيس الـ"كي جي بي" المتقاعد"، في إشارة ضمنية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضابط المخابرات السابق.

Talked about Russia, energy, foreign policy at @CERAWeek. There is nothing like good ol' American fracking that puts more pressure on Putin. Stop fracking? Massive gift to the KGB retiree-in-chief. https://t.co/cIqnyRlHxKhttps://t.co/bjarcye4ZL — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021



وختم بالقول: "خطوة كبيرة إلى الأمام: لقد أصدرت إعلان القرم، الذي ألغى الحظر المفروض على المساعدة العسكرية لأوكرانيا. أوباما لم يرسل أسلحة لمقاتلي الحرية. نحن فعلناها".

My counterterrorism team designated the Russian Imperial Movement and three of its leaders as Specially Designated Global Terrorists. 1st time the U.S. has ever designated foreign white supremacists as terrorists. https://t.co/qFFcRpt0Oh — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

يشار إلى أن روسيا من جهتها، ترد على العقوبات الأمريكية وغيرها بالمثل، معربة كل مرة وعلى لسان كبار مسؤوليها، عن خيبة أملها بنهج العقوبات الذي لن يسفر إلا عن الإضرار بالعلاقات مع روسيا، وما يترتب على ذلك من تبعات تنعكس على الجميع.

المصدر: "نوفوستي"