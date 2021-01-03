قبرص.. 12 إصابة بكورونا المتحور لدى وافدين من بريطانيا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة القبرصية يوم الأحد أنها اكتشفت 12 إصابة بفيروس كورونا المتحور لدى وافدين عادوا مؤخرا من بريطانيا.
وقالت وزارة الصحة إنه بين 19 اختبارا إيجابيا لـCOVID-19 تم تسجيلها لدى وافدين من بريطانيا من 6 إلى 20 ديسمبر، كشفت عن 12 إصابة بكورونا المتحور.
وأعلنت قبرص عن ارتفاع حاد في حالات COVID-19 في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تجاوزت أحيانا 600 حالة يوميا.
ومنذ ظهور المرض لأول مرة في قبرص في أوائل مارس وحتى 2 يناير، أصيب 23445 شخصا وتوفي 129 شخصا.
المصدر: رويترز