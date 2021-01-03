روسيا.. بدء عودة بحارة سفينة "نيقولاي سولودشوك" العالقين في ناميبيا

أعلن نيقولاي سوخانوف عضو نقابة البحارة الروس، إن بحارة سفينة الصيد "نيقولاي سولودشوك" العالقين في ناميبيا واستغاثوا بالسلطات الروسية لتأمين عودتهم، تسلموا أجورهم وباشروا بالعودة.

وأضاف أن أفراد الطاقم لم يتلقوا رواتبهم منذ عام بسبب تقصير الشركة المسؤولة عن نشاط سفينتهم، وأنه تم تزويدهم بالماء والطعام والوقود والمؤن اللازمة، وباشروا العودة جوا، على أن يبقى بعضهم على متن السفينة حتى انتهاء تفريغ حمولتها.

وأشير في وقت سابق إلى أن معظم بحارة السفينة المذكورة قد أصيبوا بفيروس كورونا، وتعافوا منه بعد تقديم العلاج اللازم لهم.

المصدر: نوفوستي