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بومبيو: روسيا روسيا روسيا.. لنتحدث عن روسيا ونقطع الضوضاء!

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بومبيو: روسيا روسيا روسيا.. لنتحدث عن روسيا ونقطع الضوضاء!
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء يوم الأحد تغريدة على "تويتر" تحدث فيها على روسيا، وما أنجزته الإدارة الأمريكية في عهد ترامب.

وقال بومبيو: "روسيا، روسيا، روسيا.. لنتحدث عن روسيا، ونقطع الضوضاء".

وأضاف: "لم تكن أي إدارة قاسية مع روسيا كما فعلنا.. فترة.. نقطة.. انظر إلى الحقائق".

واختتم تغريدته بوسم "القيادة من الأمام".

المصدر: RT

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