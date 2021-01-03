نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء يوم الأحد تغريدة على "تويتر" تحدث فيها على روسيا، وما أنجزته الإدارة الأمريكية في عهد ترامب.

وقال بومبيو: "روسيا، روسيا، روسيا.. لنتحدث عن روسيا، ونقطع الضوضاء".

وأضاف: "لم تكن أي إدارة قاسية مع روسيا كما فعلنا.. فترة.. نقطة.. انظر إلى الحقائق".

واختتم تغريدته بوسم "القيادة من الأمام".

Russia, Russia, Russia. . . let's talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFrontpic.twitter.com/bUIyHt2IWm — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

المصدر: RT