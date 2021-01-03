البرازيل تستورد مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا قبل ترخيصه
Reuters
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أعلنت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل أنها وافقت على استيراد مليوني جرعة من لقاح كورونا الذي طورته أسترازينيكا وأوكسفورد رغم أن اللقاح لم تتم الموافقة عليه بعد للاستخدام في البلاد.
وقالت الهيئة إنها وافقت على طلب الاستيراد من مركز الطب الحيوي "فيوكروز" التابع للحكومة الفيدرالية يوم الخميس.
وأضافت أن استيراد الجرعات قبل الموافقة سيمكن من بدء التطعيم بمجرد موافقة هيئة الرقابة الصحة على استخدامه، حيث أن البرازيل لم توافق بعد على أي لقاح.
وسجلت البرازيل ثاني انتشار لـCOVID-19 في العالم بعد الولايات المتحدة، وأكبر حصيلة في أمريكا الجنوبية لحالات بواقع أكثر من 7.7 مليون حالة.
المصدر: رويترز