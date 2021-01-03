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ترامب: إحصاءات كورونا في الولايات المتحدة مبالغ فيها

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ترامب: إحصاءات كورونا في الولايات المتحدة مبالغ فيها
AP Evan Vucci
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حمل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطات الصحية في البلاد المسؤولية عن نشر إحصاءات "مبالغ فيها" عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "حصيلة الإصابات بالفيروس الصيني والوفيات جراءه مبالغ فيها بكثير بسبب أسلوب التحديد السخيف الذي تتبعه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مقارنة مع الدول الأخرى التي تنشر العديد منها عمدا أرقاما غير دقيقة ومنخفضة".

وسجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم حسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكثر من 20 مليون إصابة بفيروس كورونا، منها نحو 347 ألف وفاة، ما يتجاوز بكثير حصيلة أي دولة أخرى.

المصدر: RT

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