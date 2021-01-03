"Black Shadow" يطالبون شركة إسرائيلية بالحصول على نحو مليون دولار مقابل عدم نشر المعلومات

طالب "الهاكر" الذين اخترقوا بيانات شخصية من شركة التأمين الإسرائيلية "شيربيت"، بالحصول على نحو مليون دولار مقابل عدم نشر المعلومات"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".

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وأشارت مجموعة قراصنة "Black Shadow"، في وقت سابق إلى أنه "إذا لم يتم تحويل المبلغ المطلوب، البالغ 50 بيتكوين (950 ألف دولار)، إلى حسابها، في غضون 24 ساعة فسوف تقوم بنشر أو بيع البيانات، كما هددوا بأن المبلغ سيتضاعف إلى 100 بيتكوين بعد 24 ساعة، و200 بيتكوين بعد 24 ساعة أخرى، وهددوا ببيع البيانات لطرف ثالث بعد 72 ساعة، ما لم يتسلموا الأموال، حسب "تايمز أوف إسرائيل".

ونشرت مجموعة القراصنة تراخيص قيادة، وبيانات شخصية أخرى زعمت أنها لعملاء شركة "شيربيت"، وذلك لإثبات امتلاكهم للبيانات.

من جانبها، أعلنت الشركة أنها على علم بهذا الطلب، ولفتت إلى أن "فريقا من الخبراء وآخرين، يدرسون تداعيات إعلان الهاكرز، وفي الوقت نفسه، تستعد الشركة لاستئناف أنشطتها بطريقة آمنة ومضمونة، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.

وكانت كل من هيئة الأسواق المالية الإسرائيلية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، قد أكدتا ضمن بيان، حدوث هجوم إلكتروني على شركة التأمين شيربيت، وحدوث تسريب معلومات في عملية الاختراق"، حيث كشف البيان أن "التحقيق في حادث إلكتروني محتمل قد بدأ وسط شكوك بوقوع هجوم على خوادم الشركة".

كما أعلن البيان أن التحقيق الأولي توصل إلى أن الأمر "يتعلق بمعلومات متعلقة بتفاصيل تأمين العملاء"، مؤكدا أن التحقيق "لا يزال جاريا".

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأنه "على الرغم من أنه تمت سرقة معلومات شخصية، إلا أنها لم تتضمن تفاصيل بطاقات الائتمان".

و"شيربيت" هي شركة متخصصة في التأمين على العقارات والسيارات والسفر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"