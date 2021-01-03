وزير الداخلية الصربي: رئيس البلاد تعرض لتنصت غير مشروع

قال وزير داخلية صربيا ألكسندر فولين، إن الهيئات الأمنية المختصة في بلاده تتحقق من ملابسات التنصت غير القانوني على الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وأضاف الوزير، في حديث تلفزيوني: "تقوم الهيئات المختصة داخل وزارة الداخلية، التي تحقق في قضية التنصت على رئيس الدولة، بالتدقيق في التفاصيل. الرئيس فوتشيتش، لا يطلق التصريحات ويتكلم بدون سبب، لذلك لم يعلن ذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية، بل لأن ذلك، فعلا حقيقة. لقد تلقى الرئيس معلومات معينة حول ذلك. قامت الأجهزة المختصة، بإبلاغ الرئيس بوجود عمليات تنصت على مكالماته".

ووفقا للوزير، لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن أهداف هذا "التنصت" غير القانوني، لكن من الواضح أنها كانت ذات نوايا سيئة.

وأكد وزير داخلية صربيا، أن "الرئيس قال الحقيقة، ويجب علينا تأكيدها، والتحقق من عدم تكرارها".

وفي وقت سابق، قال فولين إن الرئيس الصربي يتعرض للتهديد، لأنه "أعلن الحرب على الجريمة المنظمة"، بعد اعتقال ممثلي جماعات المافيا في الجبل الأسود، الذين تجاوزت المواجهات العنيفة بينهم، حدود المنطقة.

في السنوات الأخيرة، اعتقل الأمن الصربي عدة أشخاص، بتهمة تهديد ألكسندر فوتشيتش وأفراد أسرته، على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: نوفوستي