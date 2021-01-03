جونسون يعلق على مطالب إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الاستفتاءات يجب أن تحدث مرة واحدة فقط في عمر كل جيل، وذلك ردا على سؤال صحفي عن إمكانية إجراء تصويت جديد على استقلال اسكتلندا.

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وقال جونسون في حديث لشبكة "بي بي سي" اليوم الأحد: "النقطة الوحيدة التي أود أن أوضحها هي أن الاستفتاءات، حسبما توشي تجربتي المباشرة في هذا البلد، ليست أحداثا ممتعة بشكل خاص".

وأضاف: "ليست لديها قوة موحدة بشكل ملحوظ للمزاج الوطني، ويجب أن تجري مرة واحدة فقط في عمر كل جيل".

وأكد جونسون أنه يعتزم الاستمرار في رئاسة الوزراء بعد انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وفي وقت سابق نقلت تقارير صحفية عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، قولها إنها تريد إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن بريطانيا في أقرب وقت في عام 2021. وقالت ستورجن يوم الجمعة، إنها أبلغت بروكسل بأن اسكتلندا "ستعود قريبا" في الوقت الذي أكملت فيه المملكة المتحدة الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"