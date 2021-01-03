مجهول يتسلل إلى قصر العائلة الإمبراطورية اليابانية

قالت قناة "فوجي" التلفزيونية، إن شخصا مجهولا، تسلل إلى مقر إقامة عائلة أكاساكا الإمبراطورية، وبقي هناك لمدة ساعتين تقريبا.

في حوالي العاشرة من مساء يوم السبت (16.00 بتوقيت موسكو)، تسلل رجل إلى حرم مقر إقامة أكاساكا، حيث يعيش الإمبراطور ناروهيتو حاليا مع زوجته وابنته وأفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية.

وبعد حوالي ساعتين، عثرت عليه الشرطة، بالقرب من منزل الأميرة يوريكو ميكاسا البالغة من العمر 97 عاما - العمة الكبرى للإمبراطور الحالي، أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية- لقد ولدت هذه الأميرة في عهد تايشو، أي مع الجد الأكبر للإمبراطور الحالي.

وذكرت القناة، أن المتسلل يبلغ من العمر 29 عاما، وتم اعتقاله بتهمة التسلل غير المشروع. وشرح المعتقل نفسه، تصرفه الغريب، بـ "الرغبة في رؤية العائلة الإمبراطورية".

في 2 يناير من كل عام، يخرج إمبراطور اليابان إلى رعاياه ويخاطبهم بكلمة ترحيب بمناسبة العام الجديد. ولهذا السبب، يتم في الصباح فتح مدخل الساحة في القصر الإمبراطوري، لجميع الراغبين. لكن في هذا العام، وبسبب وباء فيروس كورونا، تقرر التخلي عن هذا التقليد، وخاطب الإمبراطور ناروهيتو، الجمهور عبر رسالة فيديو.

المصدر: نوفوستي