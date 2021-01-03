نيوزيلندا تعلن أول الإصابات لديها بفيروس كورونا المتحور

قالت وزارة الصحة النيوزيلندية، الأحد، إنها اكتشفت لأول مرة 6 إصابات بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر في بريطانيا ضمن إجمالي 19 إصابة جديدة داخل فندق مخصص للحجر الصحي.

وأوضحت، حسب صحيفة "نيوزيلند هيرالد" المحلية، أن "الحالات الـ 6، حيث 5 أشخاص جاؤوا من المملكة المتحدة وواحد من جنوب إفريقيا، وصلت إلى نيوزيلندا بين يومي 13 و25 ديسمبر وخضعت للاختبارات الروتينية في أماكن مهيأة للحجر في إطار الاختبارات الرقابية الروتينية أو لظهور أعراض على أصحابها".

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وأكد الدكتور آشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في نيوزيلندا أن المصابين بفيروس كورونا المتحور يتلقون نفس العلاج المطبق على الإصابات بالفيروس التاجي العادي وأنه ليس أكثر ضررا باستثناء كونه أسرع انتشارا.

بهذه الإصابات الـ 6 الأولى بالفيروس التاجي المتحور، تصبح نيوزيلندا البلد الـ 31 الموبوء بهذا الفيروس "البريطاني".

وأضافت الصحيفة النيوزيلاندية أن المسافرين القادمين من المملكة المتحدة أو من الولايات المتحدة الأمريكية سيحتاجون، ابتداء من يوم 15 يناير، إلى اختبارات كورونا سلبية قبل انطلاق رحلاتهم باتجاه نيوزيلندا.

المصدر: صحيفة "New zeland Herald" النيوزيلاندية