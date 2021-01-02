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الولايات المتحدة.. اختفاء قارب على متنه 20 شخصا

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الولايات المتحدة.. اختفاء قارب على متنه 20 شخصا
Reuters BRENDAN MCDERMID
قارب في الولايات المتحدة
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أعلن خفر السواحل الأمريكي عن تعليق البحث قبالة سواحل فلوريدا عن قارب مفقود على متنه حوالي 20 شخصا.

وقال خفر السواحل في بيان له إن "سفن وطائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية وخفر السواحل وجيش جزر البهاما ومجموعة متطوعين بحثت في 17 ألف ميل مربع لمدة 84 ساعة عن القارب".

وقال ستيفن في بورديان رئيس المنطقة السابعة للاستجابة لخفر السواحل: "صلواتنا إلى عائلات المفقودين..أشجع أي شخص لديه معلومات عن الأشخاص الموجودين على متن القارب على الاتصال بنا في أقرب وقت ممكن".

وأشار خفر السواحل الأمريكي إلى أنه تلقى تقريرا يوم الثلاثاء الماضي، مفاده أن قارب Mako Cuddy Cabin ملون بالأزرق والأبيض، غادر بيميني في جزر الباهاما يوم الاثنين، ولم يصل كما كان متوقعا إلى ليك وورث بولاية فلوريدا.

المصدر: "CNN"

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