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مقتل جنديين فرنسيين في هجوم بعبوة ناسفة في مالي

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مقتل جنديين فرنسيين في هجوم بعبوة ناسفة في مالي
Reuters
مقتل جنديين فرنسيين في هجوم بعبوة ناسفة في مالي
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قالت الرئاسة الفرنسية في بيان فجر يوم الأحد، إن جنديين فرنسيين قتلا في مالي.

وأفادت الرئاسة في البيان بأن "رئيس الجمهورية علم ببالغ الحزن بوفاة جنديين من فوج الفرسان الثاني في مدينة هاغيناو في مالي".

وأضافت الرئاسة أن الهجوم نفذ بعبوة ناسفة  أصابت عبوة ناسفة مركبتهم المدرعة أثناء مهمة استخباراتية في منطقة ميناكا.

وأشارت إلى أن جنديا ثالثا أصيب في الهجوم، مؤكدة أن حالته ليست خطيرة.

وذكرت في البيان أن ماكرون يحيي هؤلاء الجنود الذين ماتوا من أجل فرنسا أثناء أداء واجبهم. 

وأوضحت أنه يشارك أسرهم وأحباءهم وإخوتهم في السلاح، ويؤكد لهم امتنان الأمة وتضامنها معهم، مشددة على أن الرئيس يجدد عزم فرنسا على محاربة الإرهاب.

وكان ثلاثة جنود فرنسيين قد قتلوا قبل أقل من أسبوع بمالي أيضا في انفجار عبوة ناسفة.

المصدر: RT

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