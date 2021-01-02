نيجيريا.. مقتل أكثر من 70 مدنيا بهجمات مسلحة استهدفت قريتين

أفادت وكالة "رويترز" بمقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا في هجمات مسلحة استهدفت قريتين في نيجيريا.

وقال مصدران أمنيان للوكالة إن 70 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين من قبل مسلحين إسلاميين في النيجر، بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي يوم أمس الجمعة، أن العشرات من مسلحي جماعة "بوكو حرام" قتلوا في سلسلة غارات جوية شنها الجيش في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وأضاف: "القوات المسلحة هاجمت مخابئ الجماعة المتشددة بالقرب من تومبون جيني في ولاية بورنو الأربعاء الماضي".

وتخوض "بوكو حرام" تمردا مسلحا منذ 2009، عندما قتل زعيمها في سجن تابع للجيش النيجيري، وأعلنت فيما بعد أنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا.

المصدر: "رويترز" + "الغارديان"