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وزير ألماني: تعطيل الشيوخ الأمريكي "فيتو" ترامب إيجابي للغاية

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وزير ألماني: تعطيل الشيوخ الأمريكي
Reuters
مجلس الشيوخ الأمريكي
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وصف وزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس الألمانية روجر ليفينتس تعطيل مجلس الشيوخ الأمريكي قرار ترامب المعترض على ميزانية الدفاع، بأنه إشارة إيجابية للغاية مع بداية العام الجديد.

وقال: "هذه الإيجابية ستنطبق بشكل خاص على سكان منطقة أيفل الألمانية والعديد من أصحاب الوظائف في الولاية".

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ولأول مرة خلال ولاية دونالد ترامب يطعن مجلس الشيوخ الأمريكي في نقض الرئيس بشأن ميزانية الدفاع.

وكان مجلس الشيوخ أبطل أمس الجمعة بعد مجلس النواب "فيتو" ترامب، بما يتيح رصد مليارات الدولارات لميزانية الدفاع رغم "اعتراض الرئيس".

وكانت خطة سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا التي اقترحها ترامب ستؤثر بشدة على العاملين بقاعدة شبانجاليم بمنطقة أيفل واقتصاد ولاية راينلاند بفالتس، حيث يعمل هناك حوالي 700 ألماني.

المصدر: د ب أ

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