الأوكرانيون فضلوا مشاهدة تهنئة بوتين على كلمة زيلينسكي ليلة رأس السنة

أفاد موقع Strana.ua بأن الأوكرانيين فضلوا في ليلة رأس السنة الجديدة مشاهدة تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلمة رئيسهم فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للموقع، فإن محرك Google سجل البحث في أوكرانيا عن عبارة "عام جديد سعيد 2021" باللغة الروسية، أكثر منه باللغة الأوكرانية.

وبين أكثر عشرة استفسارات في Google، كان "توقيت موسكو" والمطربة الروسية بوغاتشيوفا فيما احتلت المركز السابع في البحث "تهنئة بوتين 2021"، بينما لم تدخل كلمة زيلينسكي في قائمة العبارات العشر الأولى المبحوث عنها.

كما أصبح برنامج عيد رأس السنة "الأضواء الزرقاء" على التلفزيون الروسي ومقطع مغني الراب مورغينشترن الأكثر شعبية في الفضاء الأوكراني من YouTube.

المصدر: لينتا رو