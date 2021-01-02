القوات الأذرية تمهل سكان قرية أرمنية 3 أيام لمغادرتها

أعلن جاكوب أرشاكيان مختار قرية شورنوخ في منطقة سيونيك الحدودية الأرمنية، أن قوات أذرية دخلت القرية وأمهلت سكان شطر منها حتى الـ5 من الشهر الجاري لحزم أمتعتهم والرحيل.

وسبق للقوات الأذرية وأمهلت سكان القرية المذكورة حتى الـ2 أو الـ3 من الشهر بعد تدخل من الجانب الروسي، وخلص الأمر في نهاية المطاف إلى تمديد المهلة حتى الـ5 من الشهر.

وقال مختار القرية: "انتهى كل شيء. دخل الأذربيجانيون القرية ونصبوا نقطة مراقبة، وأمهلونا حتى الـ5 من يناير".

وفي وقت سابق، بدأ سكان البلدات والقرى الحدودية في منطقة سيونيك تنظيم احتجاجات وإغلاق الشوارع معربين عن قلقهم من وجود الجيش الأذربيجاني.

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

المصدر: radiosputnik