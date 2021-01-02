الأرجنتين: 99% من متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي لم يشعروا بأي أعراض جانبية
Sputnik
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية أن 99% من متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في البلاد، لم يشعروا بأي أعراض جانبية أو حرارة إثر تطعيمهم.
وذكرت قناة TN التلفزيونية نقلا عن الوزارة، أن بين 32013 شخصا تلقوا اللقاح، أبلغ 317 منهم فقط عن ارتفاع في حرارتهم وإحساس بالصداع.
وبدأت عملية التطعيم باللقاح الروسي في الأرجنتين الأسبوع الماضي، وذلك بعد وصول 300 ألف جرعة من روسيا في دفعة أولى من اللقاح.
المصدر: نوفوستي