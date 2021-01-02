ظريف يتهم إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق

اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق.

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وقال ظريف في تغريدة "تشير معلومات استخباراتية جديدة من العراق إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد أمريكيين - مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته في مأزق مع سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)".



وكتب ظريف: "دونالد ترامب، احذر من الفخ.. سيؤدي اللعب بالنار إلى نتائج عكسية بشكل سيئ، خاصة ضد أصدقائك".

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.



Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs. — Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021

المصدر: RT