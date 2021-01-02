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ظريف يتهم إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق

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ظريف يتهم إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق
Reuters
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اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق.

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وقال ظريف في تغريدة "تشير معلومات استخباراتية جديدة من العراق إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد أمريكيين - مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته في مأزق مع سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)".

وكتب ظريف: "دونالد ترامب، احذر من الفخ.. سيؤدي اللعب بالنار إلى نتائج عكسية بشكل سيئ، خاصة ضد أصدقائك".

المصدر: RT

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