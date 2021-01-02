منطقة كشمير في الهند تسعى لجذب‭ ‬استثمارات بأربعة مليارات دولار لتأمين الشركات

قال حاكم ولاية جامو وكشمير الاتحادية في الهند، إن الولاية تخطط لجذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.

وأكد أن الولاية ستوفر الأمن للشركات التي تقيم متاجر في المنطقة المنكوبة بالاضطرابات.

وكانت جامو وكشمير هي الولاية الوحيدة التي تقطنها أغلبية مسلمة في الهند حتى أغسطس عام 2019، عندما اقتطع منها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منطقة منها يغلب البوذيون على سكانها ووصف كلاهما بأنهما إقليمان يخضعان للإدارة الاتحادية.

وترابط عشرات الآلاف من قوات الأمن في المنطقة التي تشهد فيها الهند تمردا مسلحا منذ عقود، خاصة في وادي كشمير الذي تنازعها جارتها باكستان على الأحقية فيه.

وقال حاكم الولاية مانوج سينها إن إدارته خصصت ستة آلاف فدان من الأراضي للشركات، وإنهم سيعملون على منح الشركات شعورا بالأمان.

وصرح سينها لمجموعة من الصحفيين في نيودلهي "لدينا ميزانية سنوية بقيمة تريليون روبية (13.68 مليار دولار) مخصصة من أجل المنطقة، وسيجري استغلال جزء كبير منها لتوفير الأمن للشركات".

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على تنظيم قمة استثمارية هناك بعد تأجيل إقامتها بسبب وباء كورونا.

وولاية جامو وكشمير هي احدة من أقل المناطق الصناعية في الهند، وكان دخل الفرد فيها يبلغ 62145 روبية في عام 2016 - 2017، وهو أقل من المتوسط القومي الذي يبلغ 82229 روبية، لكنه أعلى من عدة ولايات أخرى في الهند.

المصدر: رويترز