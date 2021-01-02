الرئيس الإيراني يزيح الستار عن طابع تذكاري خاص لقاسم سليماني

أزاح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الستار عن طابع تذكاري خاص لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاغتياله.

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وأعرب روحاني عن أمله في أن "يكون الجميع على درب ذلك الشهيد العظيم".

ونشر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تدوينة مساء أمس الجمعة، على موقع "إنستغرام"، أشاد فيها بقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في العراق.

وقال: "استشهاد سليماني حدث تاريخ، ليس مجرد حادث عادي ينساه التاريخ. لقد سجله التاريخ نقطة مضيئة حيث أصبح الشهيد سليماني بطل الشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية، وهذه نقطة أساسية".

وأضاف: "الإيرانيون يفخرون بأنفسهم وبأن رجلا من بينهم نهض من قرية نائية وسعى وجاهد وبنى نفسه، وتحول إلى شخصية مضيئة وبطل للأمة الإسلامية".

يذكر أن اللواء قاسم سليماني، قتل يوم 3 يناير 2020 إثر ضربة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أمر بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحجة أن سليماني يشكل تهديدا محدقا ببلاده.

المصدر: RT + "إرنا"