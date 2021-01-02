استعدادا لإطلاق حملة وطنية ضخمة.. الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد كورونا

أجرت الهند محاكاة لعملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت قبل أن تطلق هذا الأسبوع على الأرجح حملة تطعيم ضخمة ضد فيروس كورونا في بلد يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

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وأوصت لجنة حكومية أمس الجمعة باستخدام لقاح "استرازينيكا/اكسفورد" المضاد لفيروس كورونا، وقد تبدأ أولى عمليات الحقن هذا الأسبوع بعد الحصول على الموافقة النهائية لهيئة تنظيم الأدوية الهندية.

وقام "معهد أمصال الهند" (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في انتاج اللقاحات في العالم، بتخزين عشرات الآلاف من جرعات لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "استرازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتم تدريب حوالي 96 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية على تلقيحه.

ودارت المحاكاة السبت بشكل خاص على تدريب العاملين في الرعاية الصحية على دمى في المراكز التي تم إنشاؤها خصيصا لحملة التطعيم القادمة في جميع أنحاء البلاد.

وتطمح الهند، أكثر الدول في العالم تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إلى تطعيم نحو 300 مليون شخص بحلول منتصف عام 2021.

وأودى الفيروس في الهند بحياة 148994 شخصا من 10 ملايين و286709 إصابات، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.

المصدر: أ ف ب