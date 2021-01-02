الشرطة البريطانية تخلي كنيسة تاريخية اقتحمها شبان لإقامة احتفال برأس السنة

أعلنت الشرطة البريطانية تفريقها تجمعا لمئات الأشخاص داخل كنيسة "كل القديسين" قرب "برينتوود" لاقتحامهم إياها عنوة وإقامتهم حفلا بداخلها بمناسبة رأس السنة دون اعتبار للقيود الصحية.

وقالت الشرطة إن الشباب المشاركين في الحفل هددوا عناصرها ورشقوهم بما وقعت عليه أياديهم رافضين إخلاء الكنيسة مؤكدة اعتقالها 3 أشخاص، بتهمة المساس بالأمن العام وحيازة المخدرات.

وأكد شهود عيان أن المحتفلين المنتهكين للقيود الصحية وحرمة الكنيسة هشموا زجاج إحدى نوافذ الكنيسة لإدخال كوابل الكهرباء لأجهزتهم المكبرة للصوت، ونصبوا طاولة لتناول المشروبات الكحولية. وأضافت أن إصلاح ما أفسدوه سيتطلب إنفاق نحو 1000 جنيه أسترليني.

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تعد كنيسة "كل القديسين" إحدى أهم المعالم الدينية والعمرانية التاريخية في منطقة "إيسيكس" البريطانية حيث يعود تأسيسها إلى نحو 5 قرون.

المصدر: صحيفة "Daily Mail" البريطانية/صحيفة "The Sun" البريطانية