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بيرو.. الحكومة تسعى إلى تهدئة غضب العمال الزراعيين

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بيرو.. الحكومة تسعى إلى تهدئة غضب العمال الزراعيين
Reuters SEBASTIAN CASTANEDA
احتجاج للعمال الزراعيين في بيرو
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أطلقت الحكومة البيروفية أمس الجمعة حوارا مع ممثلي العمال الزراعيين الذين تظاهروا طوال شهر ديسمبر للحصول على زيادة في أجورهم.

وأعلن مجلس الوزراء على "تويتر" أن "لجنة حوار" بدأت عملها في تروخيلو عاصمة منطقة لا ليبرتاد، على بعد نحو 500 كيلومتر شمال ليما.

وأجرى وزراء العمل والتنمية الزراعية والتجارة الخارجية، وكذلك محافظ لا ليبرتاد، نقاشات مع ممثلي العمال ونواب محليين.

وبعد سبع ساعات من النقاشات، قرر المشاركون أن يعدوا خلال 45 يوما، تعديلا على القانون الزراعي الذي أقره البرلمان الثلاثاء، والذي أثار غضب العمال الزراعيين.

وفي نهاية ديسمبر، أغلق مئات العمال طريقا رئيسيا في شمال بيرو لدعم مطالبهم، وقتل ثلاثة مدنيين خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. وبعد يومين من وضع الحواجز في الطرق والاشتباكات، فتح طريق "عموم أميركا" السريع ولا يزال تحت مراقبة الشرطة.

وطالب المتظاهرون بأن تزيد شركات التصدير الزراعية أجورهم اليومية من 11 إلى 18 دولارا باليوم. لكن القانون الذي تم تبنيه، ينص على راتب يومي قدره 13 دولارا.

المصدر: أ ف ب

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