الدفاع التركية: تحييد 3 مسلحين أكراد شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 3 مسلحين أكراد حاولوا التسلل لمنطقة عمليات الجيش التركي "نبع السلام" شمال سوريا.

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وأفادت الوزارة في بيان نشر على حسابها بـ"تويتر"، السبت، بأن "إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها".

وأضافت الوزارة "أن قوات الكوماندوز التركية أحبطت محاولة التسلل، وتمكنت من تحييد 3 إرهابيين".

وكان الجيش التركي أطلق عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمال سوريا، في 9 أكتوبر 2019، معلنا أن "هدفه تطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر عينه.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تفقد يوم الأربعاء الماضي، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش، الوحدات العسكرية التركية المرابطة على الحدود مع سوريا.

المصدر: الأناضول