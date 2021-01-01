غضب في بولندا بعد أنباء عن تطعيم بعض المشاهير قبل العامة

تعرضت جامعة وارسو الطبية للانتقادات على خلفية تطعيم بعض مشاهير الفن ضد فيروس كورونا، بجرعات كانت مخصصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأعلنت جامعة وارسو الطبية أنها حصلت على 450 جرعة إضافية من اللقاح، تنتهي صلاحياتها عند منتصف ليلة رأس السنة.

واختارت الجامعة تطعيم 300 موظف وذهبت المئة والخمسون جرعة الأخرى إلى أفراد أسر الموظفين، وبعض المرضى بالمستشفيات و18 "من الشخصيات الشهيرة في عالم الفن والثقافة" وافقوا على العمل سفراء لجهود التطعيم.

ولكن تطعيم المشاهير أثار غضب الشارع حيث أن إمدادات اللقاح قليلة، وتعطي معظم الدول أولية التطعيم بها للعاملين في القطاع الطبي والفئات الأكثر عرضة للخطر.

المصدر: وكالات