طهران: اغتيال الزعماء الأجانب علامة تجارية أمريكية وإسرائيلية وليست إيرانية

نفت الخارجية الإيرانية ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية عن أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، توعد نظيره الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالاغتيال والموت.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر "تويتر" إن "اغتيال الزعماء الأجانب علامة تجارية أمريكية إسرائيلية وليست إيرانية".

وطالب خطيب زاده صحيفة "واشنطن تايمز" بأن تكون "أكثر نضجا من نشر أخبار كاذبة معادية لإيران"، مضيفا أن "جمهور هذه الصحيفة يستحق محتوى أفضل".

Cowardice in assassinating foreign leaders is a US-Israeli trademark; NOT Iranian.@WashTimes should know better than to publish #FakeNews & spread anti-Iran bigotry -even though it has featured PAID content by the outlaw MeK terrorist cult.

Your readers deserve better! https://t.co/f8OrGEu4cmpic.twitter.com/FxuYqbp2IE — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) January 1, 2021

ونقلت الصحيفة الأمريكية الأربعاء الماضي عن روحاني قوله خلال اجتماع لحكومته إن "الرئيس ترامب سيموت قريبا" متوعدا "بالثأر الدموي لمقتل قاسم سليماني"، وأن "أحد آثار هذا العمل الغبي والمخزي، هو أن ترامب انتهى".

يشار إلى أن قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" الإيراني وأبا مهدي المهندس نائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي وثمانية من رفاقهما، قتلوا في 3 كانون الثاني 2020 بغارة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT + وكالات