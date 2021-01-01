الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية تبطل فيتو ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة بأغلبية كافية لإبطال فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إقرار ميزانية وزارة الدفاع.

وفي جلسة نادرة في أول أيام 2021، صوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بموافقة 81 صوتا مقابل 13 محققا أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونغرس الجديد للقسم يوم الأحد.

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية قام بالخطوة نفسها الإثنين، ما يعني إقرار النص نهائيا.

وأيد مجلس الشيوخ ترامب في استخدام حق النقض في ثماني مناسبات سابقة وكان ترامب، حتى تصويت أمس، في طريقه ليصبح أول رئيس منذ ليندون جونسون لم يُبطل المجلس له أي حق نقض (فيتو).

وكان ترامب قد قال إنه سيستخدم حق النقض لرفض الميزانية الدفاعية الجديدة، قائلا: "الصين أكبر الرابحين منها".

وغرد ترامب، الذي يغادر مهامه في 20 يناير المقبل، قائلا: "الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!.. سوف أستخدم الفيتو".

وصوت الكونغرس بشقيه، مجلسي النواب والشيوخ على الميزانية لعام 2021 وتبلغ قيمتها نحو 740 مليار دولار.

وينتقد ترامب الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من "قانون الإنترنت"، وهي مادة تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الحزب الجمهوري بالعمل ضده.

المصدر: وكالات