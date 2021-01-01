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الولايات المتحدة.. اعتقال العشرات في مينيابوليس خلال احتجاج على قتل الشرطة أمريكيا من أصل إفريقي

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الولايات المتحدة.. اعتقال العشرات في مينيابوليس خلال احتجاج على قتل الشرطة أمريكيا من أصل إفريقي
AFP Sarah Silbiger
قوات الشرطة الأمريكية - أرشيف
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اعتقلت القوات الأمنية الأمريكية في مينيابولس العشرات من الأشخاص أثناء تجمع للمطالبة بتفسير قتل الشرطة الأربعاء الماضي شابا أمريكيا من أصول إفريقية.

ونشر ضباط إنفاذ القانون شريط فيديو للضحية دولال بيل إييد (23 عاما) الذي "أشهر سلاحه في وجه رجال الأمن".

ويظهر مقطع الفيديو إييد وهو يصطدم بسيارات الشرطة في محطة وقود، ولا يستجيب لمطالب الخروج من السيارة ويداه مرفوعتان.

وبعد ذلك، اعترضت سيارته من قبل 3 سيارات أخرى تابعة للشرطة، وبعد ثانيتين فتح رجال الشرطة النار عليه.

واجتاحت موجة من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية العديد من المدن الأمريكية في مايو الماضي تخللها الشغب وأعمال التخريب، امتدت إلى عدة دول في العالم عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي في مينيابوليس على أيدي الشرطة لدى توقيفه.

المصدر: "نوفوستي"

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