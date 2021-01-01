موسكو: إيران أخطرت الطاقة الذرية بتخصيبها اليورانيوم لـ20%

قال المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إن إيران أخطرت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

وكتب أوليانوف على تويتر: "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين بنية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20 بالمئة"، وهي النسبة التي كانت تخصب بها إيران اليورانيوم قبل الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وأضاف: "عادة ما يتم تسريب مثل هذه التقارير السرية لوسائل الإعلام في غضون 10 دقائق. اليوم حدث ذلك في حوالي ساعتين. الشخص الذي يسرب المعلومات في عطلة".

#IAEA DG reported to the Board of Governors and #UNSC about intention of #Tehran to start enrichment op to 20%. Usually such confidential reports are leaked to media in 10 minutes. Today it happened in about 2 hours. The person who leaks is a human being - relaxed on the holiday. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 1, 2021

وينص الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 على الحد من الأنشطة النووية لطهران وتخصيبها اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة فقط، وهو أقل بكثير عن النسبة المطلوبة لصنع الأسلحة الذرية والبالغة 90 بالمئة.

المصدر: RT