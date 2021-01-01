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موسكو: إيران أخطرت الطاقة الذرية بتخصيبها اليورانيوم لـ20%

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موسكو: إيران أخطرت الطاقة الذرية بتخصيبها اليورانيوم لـ20%
Reuters
مبعوث روسيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغت الوكالة بأنها ستخصب اليورانيوم لنسبة 20%
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قال المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إن إيران أخطرت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

وكتب أوليانوف على تويتر: "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين بنية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20 بالمئة"، وهي النسبة التي كانت تخصب بها إيران اليورانيوم قبل الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وأضاف: "عادة ما يتم تسريب مثل هذه التقارير السرية لوسائل الإعلام في غضون 10 دقائق. اليوم حدث ذلك في حوالي ساعتين. الشخص الذي يسرب المعلومات في عطلة".

وينص الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 على الحد من الأنشطة النووية لطهران وتخصيبها اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة فقط، وهو أقل بكثير عن النسبة المطلوبة لصنع الأسلحة الذرية والبالغة 90 بالمئة.

المصدر: RT

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