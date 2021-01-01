النرويج تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا
Globallookpress
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ذكرت صحيفة الغارديان أن النرويج سترفع الحظر عن الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من الـ2 من يناير.
وفرضت النرويج على الوافدين أن يبرزوا وثائق خلوهم من فيروس كورونا عند الوصول إلى أراضيها.
كما سيتعين على غير المقيمين في النرويج قضاء 10 أيام في الحجر الصحي بالفندق بعد وصولهم إلى البلاد.
وفرضت النرويج في 21 ديسمبر الماضي حظرا على الحركة الجوية مع المملكة المتحدة بعد أن أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.
المصدر: إنترفاكس