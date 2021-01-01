مصادر: الهند توافق على استخدام لقاح "أسترازينيكا"

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن هيئة تنظيم الأدوية الهندية وافقت، اليوم الجمعة، على لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "أسترازينيكا وجامعة "أكسفورد" البريطانية.

وكان مصدران كشفا للوكالة في وقت سابق، أن الهيئة المركزية لمراقبة الأدوية في الهند، التي يجتمع خبراؤها للمرة الثانية هذا الأسبوع، قد توافق أيضا على لقاح طورته شركة Bharat Biotech محليا.

وقال أحد المصادر: "ستحصل كل من شركتي AstraZeneca و Bharat Biotech على الموافقة اليوم".

وسيمهد القرار الطريق لبدء عملية التلقيح في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والتي لديها بعد الولايات المتحدة، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وكان المجلس الهندي للأبحاث الطبية أعرب الشهر الماضي عن تفاؤله بشأن التجارب الجارية للتوصل إلى إنتاج لقاح هندي مضاد لفيروس كورونا المستجد، واعتبرها واعدة وتستقطب اهتماما عالميا.

وقال إن "النتائج المشجعة لتجارب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للقاح "كوفاكسين" قد عبدت الطريق لمباشرة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الهند والتي تأخذ مجراها في الظرف الحالي في 22 موقعا".

المصدر: "رويترز" + RT