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باكستان.. حكومة إقليمية ستدفع تكلفة إعادة بناء معبد هندوسي دمره مسلمون

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باكستان.. حكومة إقليمية ستدفع تكلفة إعادة بناء معبد هندوسي دمره مسلمون
Reuters AKHTAR SOOMRO
مظاهرة في مدينة كراتشي الباكستانية تنديدا بالهجوم على المعبد الهندوسي
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أعلنت حكومة ولاية خيبر بختنخوا في شمال غرب باكستان اليوم الجمعة أنها ستدفع تكاليف إعادة بناء معبد هندوسي دمره حشد غاضب من المسلمين الأربعاء.

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وقال كمران بانجاش وزير الإعلام الإقليمي: "نأسف للضرر الذي تسبب به الهجوم"، مضيفا أن "رئيس الوزراء أمر باعادة بناء المعبد والمنزل المجاور".

وأوضح المسؤول أن البناء سيبدأ في أقرب وقت ممكن بدعم من المجتمع الهندوسي بالبلاد، مضيفا أنه سيتم توفير الأمن في الموقع.

وأمرت المحكمة العليا في باكستان السلطات المحلية بتقديم تقرير عن تدمير المعبد.

وتتكرر حوادث التمييز والعنف في حق أقليات دينية في باكستان، حيث يشكل المسلمون 97% من عدد السكان، والهندوس نحو 2% فقط.

وهاجم نحو 1500 مسلم الأربعاء المعبد، الذي دمر في ظروف مماثلة في العام 1997، بعدما نظموا احتجاجا على أعمال التجديد في مبنى مجاور يملكه هندوس.

وصرح قائد شرطة المنطقة بأن نحو 45 شخصا اعتقلوا على صلة بالحادث، بينهم رجل الدين المحلي مولانا شريف المتهم بالتحريض على العنف.

في وقت سابق هذا الشهر أدرجت الولايات المتحدة باكستان على لائحة "الدول التي تثير قلقا بشكل خاص" في ما يتعلق بانتهاكات الحرية الدينية.

المصدر: أ ف ب

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