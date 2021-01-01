هولندا.. قوارير غاز تسقط من سيارة في الشارع وتنفجر قرب المارة

أفادت وسائل إعلام هولندية بأن عددا من الأشخاص أقدموا على إشعال النار في سيارة "كرفان" متنقلة أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة، مما أدى إلى انفجار قوارير غاز وإصابة البعض.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع بمدينة في Rijswijk، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص كانوا يقفون قرب "الكرفان" ولم يعرف مدى خطورة إصابتهم.

واضطرت الشرطة لنشر الوحدة المتنقلة لدعم رجال الإطفاء في إخماد الحريق.

Varias personas heridas en Rijswijk (Holanda) tras la explosión de varias botellas de gas. Los involucrados prendieron fuego a una caravana - Omroep Westpic.twitter.com/hM1KfIfo91 — 6w (@6w_es) January 1, 2021

المصدر: "Omroep West"