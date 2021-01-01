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هولندا.. قوارير غاز تسقط من سيارة في الشارع وتنفجر قرب المارة

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هولندا.. قوارير غاز تسقط من سيارة في الشارع وتنفجر قرب المارة
Reuters
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أفادت وسائل إعلام هولندية بأن عددا من الأشخاص أقدموا على إشعال النار في سيارة "كرفان" متنقلة أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة، مما أدى إلى انفجار قوارير غاز وإصابة البعض.

 وذكرت الشرطة أن الحادث وقع بمدينة في Rijswijk، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص كانوا يقفون قرب "الكرفان" ولم يعرف مدى خطورة إصابتهم.

واضطرت الشرطة لنشر الوحدة المتنقلة لدعم رجال الإطفاء في إخماد الحريق.

المصدر: "Omroep West"

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