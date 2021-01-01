الولايات المتحدة.. توقيف صيدلي تعمد إتلاف مئات الجرعات من لقاح كورونا

اعتقلت السلطات في ولاية ويسكونسن الأمريكية صيدليا يشتبه في أنه تعمد إتلاف مئات الجرعات من لقاح فيروس كورونا بإخراجها من الثلاجة لمدة ليلتين.

ووفقا للشرطة الأمريكية تم القبض على صيدلي يعمل في مجموعة "Aurora Health" للرعاية الصحية الطبية للاشتباه في تزوير دواء بوصفة طبية وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال جيف بهر، رئيس مجموعة "أورورا" للرعاية الصحية، إن الصيدلي الذي تم طرده من العمل أزال 57 قارورة من لقاح Moderna من التخزين البارد، تكفي لحوالي 570 جرعة، مما أدى إلى تلفها أو جعلها أقل فعالية أو غير فعالة.

وكشف أن "الصيدلي المسؤول عن إزالة القوارير أكد أن هذا خطأ غير مقصود إلا أنه اعترف لاحقا بأن إزالة الجرعات من الثلاجة كانت متعمدة".

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن السلطات أصدرت بيانا قالت فيه إن المشتبه به كان في السجن لكنها لم تكشف عن معلومات شخصية لأنه لم يتم توجيه تهم رسمية إليه بعد.

المصدر: "The Hill"