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"مايكروسوفت": متسللو "سولارويندز" تمكنوا من اختراقنا

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Gettyimages.ru Drew Angerer
شعار شركة "مايكروسوفت" - أرشيف
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن مجموعة التسلل الإلكتروني التي اخترقت نظم شركة "سولارويندز" تمكنت من اختراق أنظمتها والوصول إلى بعض شيفرات مصادرها.

وقالت إن "التحقيق كشف عن عيوب في عدد صغير من الحسابات الداخلية، وأن أحد تلك الحسابات استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين".

وأضافت: "الحساب لم يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص مايكروسوفت"، وأنها لم تجد ما يدل على أن الاختراق وصل إلى خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء.

وتابعت: "التحقيق الذي لا يزال مستمرا لم يعثر أيضا على أي مؤشرات على أن أنظمتنا استخدمت للهجوم على آخرين".

المصدر: "رويترز"

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