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فرنسا تفتتح مراكز التطعيم في البلاد قبل حلول فبراير

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فرنسا تفتتح مراكز التطعيم في البلاد قبل حلول فبراير
Reuters
فرنسا ستفتتح مراكز تطعيم في المدن قبل بداية فبراير
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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران يوم الخميس، أن بلاده ستفتح مراكز للتطعيم في المدن قبل بداية فبراير وسط تزايد الانتقادات لبرنامج التطعيم من كوفيد-19 وبطئ تنفيذه.

وكتب فيران في تغريدة على "تويتر" أن الحكومة قررت "الإسراع لحماية الأشخاص الذين لهم الأولوية" في تلقي اللقاح.

وأشار إلى أن العاملين في المجال الطبي الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما، سيتلقون اللقاحات قبل غيرهم اعتبارا من يوم الاثنين.

المصدر: وكالات

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