إيطاليا تسجل 555 وفاة و23477 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 555 وفاة بكورونا اليوم الخميس مقابل 575 في اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الإصابات الجديدة إلى 23477 من 16202.

وأوضحت الوزارة أنه جرى أخذ 186004 مسحات للكشف عن المرض خلال اليوم السابق مقابل 169045 في اليوم الذي سبقه.

وبلغ إجمالي الوفيات الرسمية 74159 بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير، وهو أعلى عدد في أوروبا وخامس أعلى عدد في العالم.

وقالت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة في إيطاليا حتى الآن يبلغ مليونين و107 آلاف حالة.

المصدر: رويترز