ترامب سيفوت قضاء ليلة رأس السنة في فلوريدا ليعود مبكرا إلى واشنطن

من المقرر أن يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى واشنطن قبل يوم من الموعد المحدد لذلك.

ويواصل ترامب معركته مع الكونغرس بخصوص مشروع قانون الدفاع وحزم التحفيز إضافة إلى محاولته اليائسة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي مني فيها بالهزيمة.

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ومن المتوقع أن يغادر ترامب الذي كان من المقرر أن يحضر حفلا عشية العام الجديد في منتجعه في مار آلاغو بولاية فلوريدا، متجها إلى واشنطن في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16.00 بتوقيت غرينتش).

ولم يذكر البيت الأبيض سببا لتغيير الخطط لكنها تتزامن مع معركة بين ترامب والكونغرس بسبب استخدامه حق النقض (الفيتو) لحجب مشروع قانون سياسات الدفاع ومطلبه المتعلق بزيادة قيمة الشيكات التي تصرف للتحفيز في مواجهة تبعات جائحة كورونا إضافة إلى تصاعد للتوتر مع إيران.

واتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف يوم الخميس، الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده وتعهد بأن طهران ستدافع عن نفسها رغم أنها لا تسعى للحرب.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "الرئيس دونالد ترامب وحاشيته يضيعون مليارات لإرسال مقاتلات "بي 52" وأساطيل إلى منطقتنا.. المعلومات القادمة من العراق تشير إلى مخطط لاختلاق ذريعة للحرب".

وكانت قاذفتا قنابل أمريكيتان من طراز "بي 52" قد حلقتا فوق الشرق الأوسط الأربعاء، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه رسالة ردع لإيران قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة من طائرة أمريكية مسيرة في الثالث من يناير 2020.

المصدر: رويترز