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شرطة السويد توقف مئات الألمان على الحدود مع الدنمارك

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شرطة السويد توقف مئات الألمان على الحدود مع الدنمارك
Reuters
سيارة شرطة سويدية
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قالت وكالة DPA، نقلا عن هيئات حماية القانون بالسويد، إنه تم على الحدود الدنماركية السويدية، إيقاف مئات الألمان كانوا يخططون للاحتفال بالعام الجديد في السويد، وإعادتهم إلى وطنهم.

وأضافت الوكالة، أنه تم منع ما يقرب من 450 مواطنا ألمانيا من الدخول. عمليا قامت السويد بإغلاق حدودها مع الدنمارك في 22 ديسمبر بسبب مخاوف من انتشار طفرة فيروس كورونا جديدة. والحديث يجري فقط عن السفر عبر الحدود مع هذا البلد، أما الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى السويد، فمسموح بها.

ونقلت وكالة DPA، عن مصدر في شرطة السويد: "من المحزن أن الأشخاص الذين قطعوا مسافة طويلة أجبروا على العودة عند الحدود، حيث توجد مراقبة بنسبة 100٪ على من يدخلون، حيث يسمح بدخول فقط الذين توجد لديهم أسباب خاصة". 

المصدر: تاس

 

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