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منظمة إغاثة هولندية تعلن مقتل أحد موظفيها في إقليم تيغراي الإثيوبي

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منظمة إغاثة هولندية تعلن مقتل أحد موظفيها في إقليم تيغراي الإثيوبي
Reuters TIKSA NEGERI
عناصر من القوات الحكومية الأثيوبية قرب حدود إقليم تيغراي (صورة أرشيفية)
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أعلنت منظمة "زوا" الهولندية للأعمال الإنسانية أن أحد موظفيها قتل في مخيم لاجئين بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا، حيث يقاتل الجيش قوات متمردة.

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وذكرت المنظمة في بيان أمس الأربعاء أن الموظف، ويبلغ من العمر 52 عاما، قتل في مخيم هيتساتس للاجئين. وعمل الموظف القتيل في المنظمة لعشرة أعوام وترك خلفه زوجة وسبعة أطفال.

ولم تذكر المنظمة اسمه أو أي تفاصيل تتعلق بمقتله.

وقال إدوين فيسر، مدير البرامج في المنظمة في بيان له: "نؤكد ببالغ الأسى مقتل زميلنا خلال الصراع الذي دار في الآونة الأخيرة أثناء القيام بعمله لصالح زوا"، دون أن يذكر جنسية الضحية.

المصدر: "رويترز"

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