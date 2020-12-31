"عرق النسا" يمنع البابا من ترؤس قداس رأس السنة

قال الفاتيكان، اليوم الخميس، إن البابا فرنسيس لن يترأس قداس ليلة رأس السنة ورأس السنة الجديدة بسبب مرض "عرق النسا" الذي يعاني منه والذي يسبب ألما في إحدى ساقيه.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يضطر فيها البابا، الذي بلغ 84 عاما هذا الشهر، إلى الغياب عن حدث بابوي لأسباب صحية.

وكان البابا ترأس الأسبوع الماضي قداس عيد الميلاد الذي دعا فيه قادة العالم إلى ضمان الوصول غير المقيد إلى لقاحات فيروس كورونا للجميع، محذرا من "بناء جدران" أمام من يرغب بالحصول على اللقاح.

وقال البابا إن آثار الأزمة الصحية تظهر أن الحاجة إلى الوحدة العالمية أكبر من أي وقت مضى، مضيفا: "في هذه اللحظة من التاريخ، التي تميزت بالأزمة البيئية والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، من المهم للغاية أن نعترف ببعضنا البعض كأخوة وأخوات".

المصدر: "رويترز" + RT