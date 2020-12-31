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ظريف وتغريدة وداع لـ2020

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ظريف وتغريدة وداع لـ2020
Reuters
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عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمنيته بأن يحمل العام المقبل معه نهاية حقبة "جنونية" استمرت 4 سنوات، في إشارة لسنوات حكم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكتب ظريف عبر "تويتر" اليوم الخميس: "مع اقترابنا من نهاية عام مليء بالكرب، دعونا نأمل في حدوث انطلاقات جديدة في العام المقبل، وانتهاء الحقبة الجنونية من ازدراء القانون والتعددية، وهي حقبة استمرت أربع سنوات وتسببت في الكثير من إراقة الدماء والإرهاب والوحشية".

ودعا ظريف إلى تضافر الجهود لجعل عام 2021 "عاما جديدا يسوده السلام والصحة والسعادة".

المصدر: RT

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