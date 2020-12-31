شي جين بينغ يهنئ بوتين

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد رأس السنة، وحلول العام الجديد.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية الصينية، أن الرئيس الصيني أعرب اليوم عن رغبته في تعزيز الاتصالات الوثيقة مع نظيره الروسي.

ونقلت الصحيفة عن نص برقية التهنئة: "أنا مستعد للحفاظ على الاتصالات الوثيقة معكم من خلال جميع القنوات الممكنة من أجل التعميق المستمر لتعاوننا الاستراتيجي الثنائي".

وشدد الرئيس شي جين بينغ، على أن العلاقات المنسقة بشكل دقيق وواضح بين الدولتين، ستؤثر بشكل إيجابي على رفاهية الشعبين الصيني والروسي.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن الزعيمين، تبادلا قبل أيام قليلة، التهنئة عبر الهاتف، خلال اتصال خصص لمناقشة القضايا الهامة في التعاون الثنائي.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية في الكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، بعث بالتهنئة لقادة الدول الأجنبية، بمناسبة عيد ميلاد سعيد وحلول العام الجديد.

المصدر: تاس