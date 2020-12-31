بوروشينكو يعترف بدوره في عملية احتجاز مواطنين روس في بيلاروس

قال رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو، إنه أعطى عام 2018، الإذن ببدء عملية خاصة للإيقاع بـ33 مواطنا من روسيا في مينسك في صيف هذه السنة.

وأشار بوروشينكو، على أثير "القناة الخامسة" الأوكرانية، إلى أن بعض الأشخاص المحددين، عطلوا تنفيذ هذه العملية الخاصة. وأضاف القول، إنه ينصح بشدة بإنشاء لجنة تحقيق مؤقتة، واستجواب جميع المشاركين في العملية.

أواخر يوليو الماضي، أعلنت السلطات البيلاروسية عن اعتقال 32 شخصا قرب مينسك وآخر في جنوب البلاد بدعوى أنهم عناصر في مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة ووصلوا إلى البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت النيابة العامة الأوكرانية عن نيتها مطالبة مينسك رسميا بتسليم 28 من المعتقلين إلى كييف، بدعوى أنهم سبق أن شاركوا في النزاع جنوب شرقي أوكرانيا إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

من جانبها، أكدت روسيا اعتقال 33 من مواطنيها في بيلاروس وفندت فرضية حكومة مينسك، موضحة أن هؤلاء وصلوا البلاد مرورا إلى دولة ثالثة ولم يرتكبوا أي مخالفات قانونية.

ولاحقا أفرجت السلطات البيلاروسية، عن هؤلاء المواطنين الروس وسمحت لهم بالعودة إلى الوطن.

المصدر: نوفوستي