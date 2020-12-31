السفير الإثيوبي بالسودان: المستعمر البريطاني تحامل علينا

قال السفير الإثيوبي بالسودان يبلتال امرو المو، إن المستعمر البريطاني تحامل على إثيوبيا في ضم مناطق كانت تتبع لإثيوبيا إلى السودان، مؤكدا أن "المشكلة لن تحل إلا عبر التفاوض".

وقال المو في ندوة "العلاقات السودانية الإثيوبية في ضوء المتغيرات الراهنة" التي عقدت بالخرطوم يوم أمس الأربعاء، "أنا مطلع على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بترسيم الحدود لأنني كنت عضوا في اللجان التي شكلت".

وأضاف: "لدينا اتفاق بأن يبقى الحال على وضعه بالنسبة للمزارعين ولكن السودان أخل بالاتفاق".

بدوره، ذكر رئيس لجنة ترسيم الحدود السودانية عضو اللجنة السودانية الإثيوبية المشتركة، معاذ أحمد تنقو، أن الحكومة الإثيوبية ظلت ترمي باللوم على ميليشيات "الشفتة" إلى أن تفاجأنا بأن "الشفتة ما هم إلا الجيش الفيدرالي الإثيوبي".

وقال إن "حدود السودان التاريخية كانت أبعد من الحالية وإثيوبيا حدها الهضاب وما دونها كان حد السودان"، مشيرا إلى أن "مسألة اللجان المشتركة ما هي إلا تسويف".

المصدر: "سودان برس"