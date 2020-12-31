كييف تعلق على تحديد إيران قيمة التعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية

اعتبرت كييف أن قيمة التعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران قبل نحو عام، "يجب أن تخضع للتفاوض"، مشددة على ضرورة "تحديد سبب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها قضائيا".

جاء ذلك في تصريحات للخارجية الأوكرانية ردا على قرار الحكومة الإيرانية أمس الأربعاء تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو لكل أسرة من أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية.

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وأفادت الخارجية الأوكرانية بأنها لا تزال تنتظر تسلم "مسودة تقرير تقني" من طهران حول ظروف إسقاط الطائرة، وهو التزام لم تف به إيران، حسب الجانب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية أوليغ نيكولينكو إن "هذا الوضع على وجه الخصوص غير مقبول على الإطلاق لأننا نتحدث هنا عن مصير أشخاص أبرياء".

وتحطمت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم من حملة الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد 3 أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

المصدر: وكالات