جندي أمريكي متهم بقتل زميله في الجيش بمساعدة مراهق

اتهم جندي من فورت درام شرقي الولايات المتحدة، ومراهق بخطف وقتل عريف بالجيش يبلغ من العمر 20 عاما، عثر عليه مدفونا تحت الثلج في نيوجيرسي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويواجه الجندي جمال مليش، 23 عاما، والشاب البالغ من العمر 16 عاما، والذي لم يتم الكشف عن هويته، تهم القتل والاختطاف باستخدام الأسلحة من الدرجة الأولى لقتل العريف هايدن هاريس، بحسب ما أكد رئيس مكتب المدعي العام في مقاطعة ساسكس .

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أنه تم الإبلاغ عن فقد هاريس بولاية تينيسي، في 18 ديسمبر الحالي.

Soldier, 16-year-old boy both charged in killing of US Army corporal https://t.co/bsI3TT3KxPpic.twitter.com/Z5shxHuPHc — New York Post (@nypost) December 31, 2020

​وبعد يوم واحد، اكتشف رجال الإطفاء في بلدة بيرام بولاية نيوجيرسي جثته في منطقة حرجة بعد أن وردت لهم إخبارية تفيد بوجود دماء وزوج من الأحذية.

وأصيب الجندي بعيار ناري في رأسه، واعتقلت السلطات على الفور ميليش، الذي كان محتجزا لدى الجيش في مقاطعة أونيدا في نيويورك، أما المشتبه به المراهق فكان محتجزا في مركز احتجاز الأحداث.

لم يتم الإعلان عن الدافع في القضية حتى الآن، والتحقيق مستمر، ولم يقدم الادعاء أي معلومات إضافية عن الشاب.

المصدر: "سبوتنيك"